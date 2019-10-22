Теплый ноябрь идет в Кузбасс

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-22T17:04:14+03:00

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Прошла уже половина календарной осени, и совсем скоро наступит ноябрь, самый холодный из осенних месяцев. В гидрометцентре рассказали, какой погоды нам ждать в ноябре.

По предварительным данным, среднемесячная температура воздуха составит от четырех до восьми градусов мороза, а это выше нормы на 1-1,5 градуса. В Кемеровском гидрометцентре рассказали, что первой декаде ноября по ночам температура воздуха может опускаться до -4…+1, а вот в предгорьях будет холоднее – до -9 градусов. Днем же ожидается от ноля до пяти градусов тепла, а местами и +10…+15. Во второй и третьей декадах столбики термометров по ночам будут достигать отметок в -15…-20 градусов. Кое-где будет холоднее – до -25, а кое-где – теплее, до -5. Днем столбики термометров также в основном будут держаться ниже ноля – от 0…-5 до -10…-15.

- Месячное количество осадков, по предварительным прогнозам, будет около нормы. В большинстве дней первой декады ожидается снег и мокрый снег, во второй и третьей декадах он будет идти в отдельные дни, - отметили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра. – В целом же, анализируя данные, мы можем говорить, что к концу ноября установится зима

Последние дни октября погода будет неустойчивой, с дождем, мокрым снегом и снегом. И уже начиная с 23 октября будет усиливаться ветер до 17-20 метров в секунду. Очень низких температур не ожидается. Ночью в пределах -2…-7 градусов, а днем – до +2-3 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU