Россельхозбанк снизил ставки на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости

СЕГОДНЯ 19:44 2019-10-22T19:44:41+03:00

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Россельхозбанк продолжил снижение ставок по целевой ипотеке. Теперь кредит на приобретение жилья под залог имеющегося в собственности жилого дома с земельным участком можно получить под 11,7 процентов годовых.

Целевая ипотека позволяет прибрести квартиру на первичном или вторичном рынках, в том числе с последующим проведением ремонта, жилой дом (таунхаус) с земельным участком, непосредственно сам земельный участок, в том числе с последующим строительством жилого дома (таунхауса). Сумма кредита до 20 миллионов рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Процентные ставки действуют до 31.01.2020 года включительно. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

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