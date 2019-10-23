Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу на телеканале «СТС Кузбасс». Вместе с женой он приготовил любимое семейное блюдо.
Об участии в новой программе «Своя кухня» глава региона рассказал на своей официальной странице в соцсетях.
«Варили уху из трех видов рыбы и запекали картофель в фольге. Ежегодно в мае, как правило, в день рождения Анны Евгеньевны, выезжаем на природу и готовим уху на костре. В нашей семье это одно из самых любимых блюд», - написал Сергей Цивилев.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев приготовил уху по семейному рецепту.Видео: Сергей Цивилев/vk,com
По словам главы региона, и готовить, и ловить рыбу он любит - детство прошло в Архангельской области, где ее традиционно заготавливают много.
Первый выпуск кулинарного шоу зрители увидят в ноябре.ФОТО: Сергей Цивилев/ vk.com
Первый выпуск программы «Своя кухня» на телеканале «СТС Кузбасс» выйдет уже в ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU