СЕГОДНЯ 06:18 2019-10-23T06:39:39+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу на телеканале «СТС Кузбасс». Вместе с женой он приготовил любимое семейное блюдо.

Об участии в новой программе «Своя кухня» глава региона рассказал на своей официальной странице в соцсетях.

«Варили уху из трех видов рыбы и запекали картофель в фольге. Ежегодно в мае, как правило, в день рождения Анны Евгеньевны, выезжаем на природу и готовим уху на костре. В нашей семье это одно из самых любимых блюд», - написал Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/739525" frameborder="0"></iframe> Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев приготовил уху по семейному рецепту.Видео: Сергей Цивилев/vk,com

По словам главы региона, и готовить, и ловить рыбу он любит - детство прошло в Архангельской области, где ее традиционно заготавливают много.

Первый выпуск кулинарного шоу зрители увидят в ноябре.ФОТО: Сергей Цивилев/ vk.com

Первый выпуск программы «Своя кухня» на телеканале «СТС Кузбасс» выйдет уже в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU