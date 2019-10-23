2019-10-23T08:00:09+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

Заемщики теперь могут оформить ипотеку на выгодных условиях
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк снижает ставки по военной ипотеке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Заемщики теперь могут оформить ипотеку по ставке 9 процентов годовых с первоначальным взносом 10 процентов и более на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Срок кредитования – от трех до 27 лет с максимальной

суммой кредита 2,7 миллиона рублей.

Также РСХБ снижает ставку на рефинансирование военной ипотеки, предоставленной ранее на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, а также на приобретение жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования теперь составляет 8,9 процента годовых. Срок кредитования от трех до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 миллиона рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

Партнерский материал

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу
В Новокузнецк привезли подержанные трамваи из Москвы
Худой мужчина в камужфляже пропал в Кузбассе
Двое новокузнечан кувалдой пытались вскрыть банкомат
Россельхозбанк снизил ставки на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости
В Кузбассе экс-начальник отделения ГИБДД присвоил 300 литров служебного бензина
Жителям Кузбасса отключат телевидение
Теплый ноябрь идет в Кузбасс
В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки
В Кемерове известный магазин одежды обманул клиентку
В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю жену
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
Роспотребнадзор рассказал о запрете использования мобильных телефонов в кузбасских школах