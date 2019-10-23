РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-23T08:00:09+03:00

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Россельхозбанк снижает ставки по военной ипотеке и по программе рефинансирования ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Заемщики теперь могут оформить ипотеку по ставке 9 процентов годовых с первоначальным взносом 10 процентов и более на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Срок кредитования – от трех до 27 лет с максимальной

суммой кредита 2,7 миллиона рублей.

Также РСХБ снижает ставку на рефинансирование военной ипотеки, предоставленной ранее на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, а также на приобретение жилого дома с земельным участком. Ставка кредитования теперь составляет 8,9 процента годовых. Срок кредитования от трех до 27 лет с максимальной суммой кредита 2,7 миллиона рублей. Рефинансировать можно военную ипотеку, оформленную ранее в любом банке.

Партнерский материал

ИСТОЧНИК KP.RU