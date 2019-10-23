2019-10-23T09:11:04+03:00
Общество

В Кемерове обманутые дольщики «Тибет-СВ» до конца года получат ключи от новых квартир

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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Многострадальная многоэтажка по улице Гагарина строится уже семь летМногострадальная многоэтажка по улице Гагарина строится уже семь летФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Он рассказал о судьбе одного из кемеровских долгостроев - дома по улице Гагарина, застройщиком которого являлась компания «Тибет-СВ».

Как отметил глава региона, сейчас многоквартирный дом достраивается за счет спонсоров. Средства на эти цели предприниматели перечислили в специально созданный фонд содействия жилищному строительству города Кемерово.

Ориентировочно объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале, а значит, до конца года жильцы получат ключи от своих квартир.

Напомним, что сроки сдачи жилого дома неоднократно откладывались. Застройщик, «Тибет СВ», приступил к строительству объекта в 2012 году и должен был ввести его в эксплуатацию спустя три года. Работы не только затянулись, но и были вовсе приостановлены в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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