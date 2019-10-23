В Кемерове обманутые дольщики «Тибет-СВ» до конца года получат ключи от новых квартир
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел совещание с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Он рассказал о судьбе одного из кемеровских долгостроев - дома по улице Гагарина, застройщиком которого являлась компания «Тибет-СВ».
Как отметил глава региона, сейчас многоквартирный дом достраивается за счет спонсоров. Средства на эти цели предприниматели перечислили в специально созданный фонд содействия жилищному строительству города Кемерово.
Ориентировочно объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале, а значит, до конца года жильцы получат ключи от своих квартир.
Напомним, что сроки сдачи жилого дома неоднократно откладывались. Застройщик, «Тибет СВ», приступил к строительству объекта в 2012 году и должен был ввести его в эксплуатацию спустя три года. Работы не только затянулись, но и были вовсе приостановлены в 2016 году.
ИСТОЧНИК KP.RU