2019-10-23T09:45:17+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Россельхозбанк снижает ипотечную ставку в рамках акции «Дом мечты»
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк снижает ипотечную ставку в рамках акции «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 9,7 процента годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Банк продлевает срок действия акции до 31 января 2020 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

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