Кузбассовец убил жену на глазах у маленького сына

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-23T13:54:22+03:00

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В Кузбассе осудили мужчину, который на глазах у маленького сына убил супругу. Причина жестокой расправы – отказ женщины от общения с мужем.

Конфликт произошел зимой этого года в Крапивинском районе. Супруги находились в процессе развода. Мужчина подошел к женщине, вышедшей с 6-летним сыном из детского сада. Он пытался вернуть свою жену, однако она отказалась общаться с мужем. Между ними вспыхнула ссора, во время которой супруг нанес женщине несколько ранений.

Мальчик, увидев гнев отца, успел отбежать в сторону. Напуганного ребенка заметила прохожая. Она взяла малыша за руку и отвела подальше в сторону.

В это время мужчина порезал себе руку. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и «скорую помощь». Медики констатировали смерть женщины и оказали необходимую помощь мужчине, а затем он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

– Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, – комментирую в Следственном комитете по Кемеровской области.

Отметим, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU