2019-10-23T13:54:22+03:00
Происшествия

Кузбассовец убил жену на глазах у маленького сына

Женщина не захотела общаться с супругом
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Кузбассовец убил жену на глазах у маленького сынаКузбассовец убил жену на глазах у маленького сынаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Кузбассе осудили мужчину, который на глазах у маленького сына убил супругу. Причина жестокой расправы – отказ женщины от общения с мужем.

Конфликт произошел зимой этого года в Крапивинском районе. Супруги находились в процессе развода. Мужчина подошел к женщине, вышедшей с 6-летним сыном из детского сада. Он пытался вернуть свою жену, однако она отказалась общаться с мужем. Между ними вспыхнула ссора, во время которой супруг нанес женщине несколько ранений.

Мальчик, увидев гнев отца, успел отбежать в сторону. Напуганного ребенка заметила прохожая. Она взяла малыша за руку и отвела подальше в сторону.

В это время мужчина порезал себе руку. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и «скорую помощь». Медики констатировали смерть женщины и оказали необходимую помощь мужчине, а затем он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

– Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, – комментирую в Следственном комитете по Кемеровской области.

Отметим, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала
В зимнем режиме: кемеровские дороги начали посыпать песком
От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины
Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей
В Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героином
Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее
В Кузбассе двое прохожих спасли пожилых людей из горящего дома
В Кемерове обманутые дольщики «Тибет-СВ» до конца года получат ключи от новых квартир
Остались без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонт
Кузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам
РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу
В Новокузнецк привезли подержанные трамваи из Москвы
Худой мужчина в камужфляже пропал в Кузбассе
Двое новокузнечан кувалдой пытались вскрыть банкомат
Россельхозбанк снизил ставки на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости
В Кузбассе экс-начальник отделения ГИБДД присвоил 300 литров служебного бензина
Жителям Кузбасса отключат телевидение
Теплый ноябрь идет в Кузбасс
В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки
В Кемерове известный магазин одежды обманул клиентку
В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю жену
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
Роспотребнадзор рассказал о запрете использования мобильных телефонов в кузбасских школах