Жителям Кузбасса предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 03:58 2019-10-24T03:58:53+03:00

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В Кузбассе в октябре проводится профилактическая акция «Сдай тест на ВИЧ и действуй безопасно!». Пройти бесплатное тестирование можно в передвижных лабораториях.

Как пояснили в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, сделать экспресс-тест на ВИЧ можно анонимно и бесплатно. Также можно будет получить консультацию специалиста по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Специалисты отмечают, что тестирование рекомендовано тем, кто хотя бы раз вступал в интимный контакт без презерватива, имеет опыт употребления наркотиков, делал татуировки или пирсинг, планирует родить ребенка, просто заботится о своем здоровье и здоровье близких .

График проведения экспресс-тестирования на ВИЧ:

24 октября с 11.00 до 14.00. Пгт Тисуль, улица Ленина, 55 (площадь возле администрации).

29 октября с 13.00 до 15.00. Кемерово, Привокзальная площадь, проспект Кузнецкий, 79.

30 октября с 13.00 до 15.00. Кемерово, прилегающая территория стадиона «Химик», около универмага, улица Кирова, 37.

Специалисты напоминают, что в Кузбассе каждый год выявляется около 4,5 тысяч новых случаев ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU