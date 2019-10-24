В Новокузнецке двое чиновников получили взятку за халтурный ремонт дворов

СЕГОДНЯ 04:18 2019-10-24T04:18:48+03:00

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В Новокузнецке двое чиновников подписали акты выполненных работ для до конца не отремонтированных дворов. За это они получили взятку от подрядчика.

Два должностных лица городской администрации стали фигурантами уголовного дела за противозаконные действия. Как было установлено следствием, в 2019 году в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2022 годы» был включен договор на проведение ремонта дворов и проезд к ним.

Подрядчик работы выполнил не до конца, однако чиновников это не смутило – за вознаграждение они все равно подписали акты выполненных работ, чем нарушили закон. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

-Законность принятого решения о возбуждении уголовного дела проверена прокуратурой города Новокузнецка, - сообщили в областной прокуратуре. - Предварительное расследование находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU