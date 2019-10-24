В Кемерове вор оставил без телефонной связи несколько домов
В Кемерове полицейские задержали злоумышленника, который оставил без телефонной связи сразу несколько домов.
О хищении имущества полицейским жилого района Кедровка рассказал представитель телекоммуникационной компании. По словам заявителя, неизвестный похитил медный кабель, проходящий между домами, длиной около 200 метров. В результате телефонные линии вышли из строя. Сумму причиненного ущерба оценили в 10 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.
- Проникнув на чердак одного из домов, он похитил кабель, который впоследствии сдал в пункт приема металла за 1 тысячу рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
За кражу преступнику грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU