СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-24T05:40:02+03:00

В Кемерове вор оставил без телефонной связи несколько домов Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Кемерове полицейские задержали злоумышленника, который оставил без телефонной связи сразу несколько домов.

О хищении имущества полицейским жилого района Кедровка рассказал представитель телекоммуникационной компании. По словам заявителя, неизвестный похитил медный кабель, проходящий между домами, длиной около 200 метров. В результате телефонные линии вышли из строя. Сумму причиненного ущерба оценили в 10 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

- Проникнув на чердак одного из домов, он похитил кабель, который впоследствии сдал в пункт приема металла за 1 тысячу рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

За кражу преступнику грозит до двух лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU