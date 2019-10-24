СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-24T07:31:17+03:00

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Водители кемеровских маршрутных автобусов своими методами борются со студентами-«зайцами». Они перестали останавливаться там, где расположены учебные заведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="904" height="580" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/739748" frameborder="0"></iframe> Кемеровские маршрутчики устроили забастовку против студентов.Видео: vk.com, "Регион 42"

Кемеровчанка сняла ролик, на котором запечатлела, как несколько автобусов подряд проезжают мимо остановочного павильона.

«Сегодня водители маршрутного такси 10 решили устроить студентам КузТАГиСа и соседним учебным заведениям забастовку, проезжая мимо остановок. Некоторые перед остановкой снижали скорость, а после быстро уезжали», - такой записью сопроводил автор свое видео.

Комментаторы соцсети были возмущены тем, что из-за студентов страдают другие пассажиры.

«Неправильно это, почему из-за их принципов должны страдать другие люди и родители с детьми», - возмущены они.

«Почему бастуют? Зашли 30 человек, а заплатили всего 10, все студенты. Пусть покупают транспортную карту и ездят на трамвае, раз у них денег нет», - заступился за коллег один из водителей. Другой водитель отметил, что благотворительностью заниматься им не выгодно: «Залезут полный автобус. Не заплатят. А дальше тоже на Радугу народ хочет уехать. А ты полный ползешь - и бесплатно. А нам - план отдай, и еще заправка»…

Потенциальные пассажиры посоветовали маршрутчикам работать в паре с кондуктором. Самые радикально настроенные граждане и вовсе предложили водителям маршруток сменить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU