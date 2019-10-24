В кузбасском департаменте информационных технологий назначен новый начальник

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-24T08:19:55+03:00

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В областной администрации – новые назначения. Департамент информационных технологий Кузбасса возглавил Максим Садиков.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, Максим Садиков почти 17 лет занимается информационными технологиями. В 2001 году он окнчил Кемеровский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» с отличием. А в 2008 году прошел повышение квалификации и получил европейский диплом маркетолога класса А.

Одновременно с этим в 2002 году он начал работать в ОАО «Ростелеком». В 2015 году он был назначен на должность заместителя директора Кемеровского филиала.

С января 2018 года Максим Садиков работал директором по ключевым клиентам АО «ИскраУралТЕЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU