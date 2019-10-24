2019-10-24T08:19:55+03:00
Общество

В кузбасском департаменте информационных технологий назначен новый начальник

Во главе департамента встал Максим Садиков
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В кузбасском департаменте информационных технологий назначен новый начальник. ФОТО: пресс-служба АКО.В кузбасском департаменте информационных технологий назначен новый начальник. ФОТО: пресс-служба АКО.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В областной администрации – новые назначения. Департамент информационных технологий Кузбасса возглавил Максим Садиков.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, Максим Садиков почти 17 лет занимается информационными технологиями. В 2001 году он окнчил Кемеровский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» с отличием. А в 2008 году прошел повышение квалификации и получил европейский диплом маркетолога класса А.

Одновременно с этим в 2002 году он начал работать в ОАО «Ростелеком». В 2015 году он был назначен на должность заместителя директора Кемеровского филиала.

С января 2018 года Максим Садиков работал директором по ключевым клиентам АО «ИскраУралТЕЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове
В Новокузнецке началось строительство спортивного кластера
Кемеровские маршрутчики устроили забастовку против студентов
Стыд перед работодателем заставил кузбассовца погасить долг по алиментам
В Кемерове вор оставил без телефонной связи несколько домов
В Новокузнецке двое чиновников получили взятку за халтурный ремонт дворов
Жителям Кузбасса предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Наркотики вместо помады: в дамской сумочке кемеровчанки нашли героин
Кемеровчанка заперла собаку в машине на несколько недель
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала
Кузбассовец убил жену на глазах у маленького сына
В зимнем режиме: кемеровские дороги начали посыпать песком
От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины
Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей
В Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героином