В кузбасском департаменте информационных технологий назначен новый начальник
В областной администрации – новые назначения. Департамент информационных технологий Кузбасса возглавил Максим Садиков.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, Максим Садиков почти 17 лет занимается информационными технологиями. В 2001 году он окнчил Кемеровский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» с отличием. А в 2008 году прошел повышение квалификации и получил европейский диплом маркетолога класса А.
Одновременно с этим в 2002 году он начал работать в ОАО «Ростелеком». В 2015 году он был назначен на должность заместителя директора Кемеровского филиала.
С января 2018 года Максим Садиков работал директором по ключевым клиентам АО «ИскраУралТЕЛ».
ИСТОЧНИК KP.RU