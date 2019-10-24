В Кузбассе изменится расписание электричек

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-24T10:24:26+03:00

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В связи с окончанием летнего периода в Кузбассе меняется расписание электричек. Они начнут ходить по-новому с 1 ноября.

Как указано на официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги, вместо ежедневного отправления электрички будут ходить по понедельникам, четвергам и субботам. Установлено следующее расписание:

- №6943 Новокузнецк – Белово, отправление в 5:52, прибытие в 9:44;

- №6936 Белово – Новокузнецк, отправление в 6:38, прибытие в 10:35;

- №6933 Новокузнецк – Белово, отправление в 17:57, прибытие в 21:48;

- №6944 Белово – Артышта-2, отправление в 17:53, прибытие в 19:07.

Назначаются по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям пригородные поезда:

– №6943 Новокузнецк – Артышта-2, отправление в 5:52, прибытие в 8:16;

– №6936 Артышта-2 – Новокузнецк, отправление в 8:07, прибытие в 10:35;

– №6933 Новокузнецк – Артышта-2, отправление в 17:57, прибытие в 20:19.

Устанавливается курсирование по вторникам и пятницам поездов:

- №6161 Кемерово – Юрга-2, отправление в 9:05, прибытие в 12:21;

- №6162 Юрга-2 – Тайга, отправление в 12:25, прибытие в 14:00;

- №6182 Юрга-2 – Кемерово, отправление в 19:17, прибытие в 22:26;

- №6179 Кемерово – Юрга-2, отправление в 17:35, прибытие в 20:38;

- №6163 Тайга – Юрга-2, отправление в 6:24, прибытие в 7:55;

- №6164 Юрга-2 – Кемерово, отправление в 7:56, прибытие в 11:00.

Также ежедневное, кроме вторника и пятницы, курсирование следующим поездам:

- №6277 Тайга – Болотная, отправление в 6:24, прибытие в 8:18;

- №6278 Болотная – Тайга, отправление в 12:06, прибытие в 14:00.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, в мобильном приложении, а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU