2019-10-24T12:01:46+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса перепутала газ с тормозом и убила человека

Женщина стала фигуранткой уголовного дела
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Жительница Кузбасса перепутала газ с тормозом и убила человекаЖительница Кузбасса перепутала газ с тормозом и убила человекаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жительница Кузбасса перепутала газ с тормозом и убила человека. Женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Таштагола, которая по неосторожности задавила мужчину. В день трагедии обвиняемая на своем легковом автомобиле пыталась заехать прямым ходом в гараж, где в тот момент находился ее знакомый. Обвиняемая не убедилась в том, что он находится в безопасном месте, и нажала педаль подачи топлива, в результате чего привела автомобиль в движение вперед.

- Женщина не справилась с управлением и совершила наезд на потерпевшего, прижав его к радиатору отопления. Мужчина был госпитализирован, однако от полученных повреждений скончался, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Обвиняемая свою вину полностью признала, пояснив, что перепутала педали газа и тормоза. Дальнейшую судьбу женщины будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе изменится расписание электричек
Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове
В кузбасском департаменте информационных технологий назначен новый начальник
В Новокузнецке началось строительство спортивного кластера
Кемеровские маршрутчики устроили забастовку против студентов
Стыд перед работодателем заставил кузбассовца погасить долг по алиментам
В Кемерове вор оставил без телефонной связи несколько домов
В Новокузнецке двое чиновников получили взятку за халтурный ремонт дворов
Жителям Кузбасса предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Наркотики вместо помады: в дамской сумочке кемеровчанки нашли героин
Кемеровчанка заперла собаку в машине на несколько недель
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала
Кузбассовец убил жену на глазах у маленького сына
В зимнем режиме: кемеровские дороги начали посыпать песком
От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины
Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей
В Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героином