СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-24T12:01:46+03:00

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Жительница Кузбасса перепутала газ с тормозом и убила человека. Женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Таштагола, которая по неосторожности задавила мужчину. В день трагедии обвиняемая на своем легковом автомобиле пыталась заехать прямым ходом в гараж, где в тот момент находился ее знакомый. Обвиняемая не убедилась в том, что он находится в безопасном месте, и нажала педаль подачи топлива, в результате чего привела автомобиль в движение вперед.

- Женщина не справилась с управлением и совершила наезд на потерпевшего, прижав его к радиатору отопления. Мужчина был госпитализирован, однако от полученных повреждений скончался, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Обвиняемая свою вину полностью признала, пояснив, что перепутала педали газа и тормоза. Дальнейшую судьбу женщины будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU