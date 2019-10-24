2019-10-24T13:36:09+03:00
Происшествия

Кемеровчанин украл у женщины цепочку на первом свидании и подарил жене

Они познакомились в ночном клубе
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанин украл у женщины цепочку на первом свидании и подарил женеКемеровчанин украл у женщины цепочку на первом свидании и подарил женеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Кемерова обокрал случайную знакомую на первом свидании. Пара познакомилась в ночном клубе.

Суд Заводского района областного центра поставил точку в расследовании уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра.

В феврале он познакомился в одном из ночных клубов с 37-летней местной жительницей и пригласил ее на первое свидание. Оно прошло в квартире у женщины и закончилось совместным распитием алкоголя. Когда наутро кемеровчанка проснулась, то обнаружила пропажу золотой цепочки, смартфона и некоторых личных вещей. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Женщина обратилась к полицейским, которые нашли и задержали похитителя. Часть имущества нашли у него дома. При этом золотую цепочку он подарил своей законной супруге.

- Задержанный стал фигурантом уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - После сбора доказательственной базы оно было рассмотрено в суде, который приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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