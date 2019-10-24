2019-10-24T14:18:49+03:00
Общество

За коллекцией книг от «Комсомолки» - на ярмарку в Кемерове!

Приобретаем коллекционные издания для себя и друзей
Екатерина РОМАНОВА
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За коллекцией книг от «Комсомолки» - на ярмарку в Кемерове!За коллекцией книг от «Комсомолки» - на ярмарку в Кемерове!Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Книжные коллекции от ИД «Комсомольская правда» давно известны кузбассовцам и любимы ими. А в пятницу, 25 октября, у кемеровчан появится уникальная возможность приобрести книги из известных коллекций по приятным ценам.

25 октября «Комсомольская правда» - Кемерово» примет участие в сельскохозяйственной ярмарке. Кемеровчане и гости города смогут не только оформить редакционную подписку, но и приобрести книжные коллекции по сниженным ценам. Ярмарка будет проходить на площади Советов.

Среди коллекций, которые издаются «Комсомольской правдой», каждый может найти книги по душе. Романы о любви для взрослых, повести и романы для подростков, яркие детские коллекции, куда входят не только русские сказки, но и сказки народов мира - эти книги по достоинству уже оценили наши читатели. Любители истории зачитываются книгами об истории России, а поклонники хорошей кухни бережно хранят «Кулинарную энциклопедию» и день за днем черпают в ней вдохновение при создании рецептов.

К слову, книги по-прежнему остаются одним из лучших подарков. А ведь один из главных праздников - Новый год - уже близко, и самое время начинать готовить подарки для родных и близких. Яркие коллекции от «Комсомолки» обязательно понравятся им!

ИСТОЧНИК KP.RU

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