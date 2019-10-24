2019-10-24T14:21:40+03:00
Происшествия

Порезал потолки и разбил окна: кузбассовец неадекватно отреагировал на отказ возлюбленной

За несдержанность мужчина попал под суд
Екатерина РОМАНОВА
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Порезал потолки и разбил окна: кузбассовец неадекватно отреагировал на отказ возлюбленнойПорезал потолки и разбил окна: кузбассовец неадекватно отреагировал на отказ возлюбленнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Кузбасса отказалась дать денег в долг бывшему сожителю. Его это сильно разозлило, и мужчина принялся крушить квартиру экс-возлюбленной.

37-летний безработный житель Ленинска-Кузнецкого пришел в гости к своей бывшей сожительнице. Однако он мечтал не о возобновлении отношений, а о том, чтобы ему дали в долг 10 тысяч рублей. Женщина отказала ему в этом, и тогда экс-возлюбленный обратил внимание на только что сделанный ремонт и стал угрожать, что испортит его. Потом он схватил нож, порезал им натяжные потолки в двух комнатах, а после этого разбил стекло в одном из окон.

Бывшая гражданская жена не стала терпеть такого отношения к себе и тут же обратилась в полицию. Мужчину задержали, он признался в содеянном. А когда стали устанавливать сумму ущерба, оказалось, что она ненамного меньше той, которую просил в долг, - восемь тысяч рублей.

- В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемых статей предусматривают в качестве максимальной меры наказания четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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