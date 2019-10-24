В центре Кемерова запретят стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-24T19:48:22+03:00

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В пятницу, 25 октября в центре Кемерова ограничат парковку автомобильного транспорта. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки.

Как уточнили в Центре организации дорожного движения, стоянка будет запрещена по улице Ермака, 7 и по проспекту Советскому, 54 и 64.Ограничение будет действовать с 6.00 до 15.00 часов.

Напомним, что в пятницу ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса, включая Кемерово. На них жителям предлагают купить разнообразную продукцию и изделия местных производителей, а также гостей из Республики Алтай.

На ярмарке в областном центре газета «Комсомольская правда Кемерово» представит свои уникальные книжные коллекции по приятным ценам. Также здесь можно будет оформить редакционную подписку.

ИСТОЧНИК KP.RU