СЕГОДНЯ 04:08 2019-10-25T04:08:53+03:00

В Кузбассе появится музей на колесах.ФОТО: Пресс-служба АКО

Экспозиция будет посвящена предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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В Кузбассе стартовал ряд мероприятий, посвященных грядущему юбилею Победы. Одной из акций станет работа передвижного музея.

Инициативу сделать выставку на колесах предложили в Мысках. В автобусе, оформленном в стилистике военных лет, разместятся экспонаты времен Великой Отечественной войны. Их предоставить на период акции Мысковский историко-этнографический музей. Рейсы специального автобуса запустят в мае 2020 года.

-Планируется, что музей на колесах проедет отдаленным поселкам, совершит остановки возле образовательных учреждений, - сообщили в администрации области.

Помимо этого, в апреле – мае следующего года на городские маршруты выйдет автобус «Победа», в салоне которого будут звучать песни и стихи военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU