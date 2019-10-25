В Кузбассе появится музей на колесах
В Кузбассе стартовал ряд мероприятий, посвященных грядущему юбилею Победы. Одной из акций станет работа передвижного музея.
Инициативу сделать выставку на колесах предложили в Мысках. В автобусе, оформленном в стилистике военных лет, разместятся экспонаты времен Великой Отечественной войны. Их предоставить на период акции Мысковский историко-этнографический музей. Рейсы специального автобуса запустят в мае 2020 года.
-Планируется, что музей на колесах проедет отдаленным поселкам, совершит остановки возле образовательных учреждений, - сообщили в администрации области.
Помимо этого, в апреле – мае следующего года на городские маршруты выйдет автобус «Победа», в салоне которого будут звучать песни и стихи военных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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