2019-10-25T06:19:18+03:00
Происшествия

В Кузбассе из-за нетрезвого водителя его жена получила страшные травмы

Мужчина не справился с управлением и врезался в столб
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе из-за нетрезвого водителя его жена получила страшные травмыВ Кузбассе из-за нетрезвого водителя его жена получила страшные травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Кузбасса рискнул сесть за руль пьяным и в результате стал виновником дорожно-транспортного происшествия. При этом тяжело пострадала его жена.

Инцидент случился в феврале этого года на улице Криворожской в Прокопьевске. 35-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля - жена автолюбителя. Женщина получила тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов.

Как выяснилось в ходе расследования, накануне обвиняемый выпивал в компании друзей. В ДТП он попал по дороге домой, сев за руль машины после застолья.

- Двигаясь на скорости около 80 километров в час, нетрезвый водитель задремал за рулем, что привело к аварии, - сообщили подробности в ГУ МВД по Кемеровской области. - От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Сейчас уголовное дело в отношении прокопчанина передано в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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