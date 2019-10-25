2019-10-25T07:15:17+03:00
Общество

Для Кемерова разрабатывают городской дизайн-код

Этим занимается администрация города и Совет предпринимателей
Екатерина РОМАНОВА
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Для Кемерова разрабатывают городской дизайн-кодДля Кемерова разрабатывают городской дизайн-кодФото: Екатерина РОМАНОВА
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В скором времени вывески на торговых объектах Кемерова изменятся. Они будут соответствовать новому дизайн-коду, работа по разработке которого уже началась.

Илья Середюк, мэр Кемерова, рассказал о том, что сейчас администрация города и Совет предпринимателей занимаются разработкой нового городского дизайн-кода. В первую очередь он коснется вывесок на торговых объектах.

- Этот прогрессивный и необходимый документ практически готов, после некоторых поправок мы проведем консультации и будем выносить его на депутатские слушания, - сообщил Илья Середюк.

Также глава города отметил, что вывески, оформленные по определенным правилам, не только создадут комфортную визуальную среду на городских улицах, но и сделают проще процедуру согласования вывесок для бизнесменов.

- Считаю правильным, что его создают и обсуждают вместе с нами предприниматели, - отметил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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