Тонны трупов: новокузнечанка обнаружила в черте города незахороненные останки свиней
В Новокузнецке в жилом районе выгрузили тонны трупов свиней. Власти заверили, что туши животных скоро сожгут, однако они продолжают лежать на том же месте.
Информацией и снимками свиней, лежащих на пустыре, поделилась жительница одного из ближайших дворов. Она рассказала, что 22 октября в районе гаражного кооператива «Органика», находящегося в черте городской застройки, на открытую местность выгрузили две машины туш павших свиней.
– Третий день эта картина на всеобщем обозрении. Туши начинают разлагаться, погода стоит теплая. О последствиях даже думать страшно, - цитирует слова горожанки city-n. -Власти не реагируют. Кому-то есть до этого дело?
Также она отмечает, что обращалась за помощью в городские инстанции: в ветнадзор и администрацию Кузнецкого района. Женщину заверили, что туши в скором времени должны сжечь, поэтому она попыталась предотвратить кремацию в жилом районе.
– Дозвонилась до областного ветнадзора, сказали, что сейчас задействуют какие-то экстренные службы, – рассказывает новокузнечанка.
Каким образом столько животных погибло, неизвестно. Однако известно, что 21 октября в Заводском районе Новокузнецка перевернулась фура, в которой находились свиньи. Часть из них погибла. Возможно, именно эти животные и были оставлены на пустыре.
ИСТОЧНИК KP.RU