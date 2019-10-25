СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-25T09:09:14+03:00

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Столб дыма и пламя, громкий хлопок - все это запечатлели на фото и видео жители Прокопьевска. Минувшим вечером на одной из улиц города сгорел легковой автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/740015" frameborder="0"></iframe> Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру", Рамиз Искандаров

Сигнал о том, что на улице Ленина горит автомобиль ВАЗ-2106, поступил на пульт диспетчера в 21.40. как оказалось, легковушка уже немало поездила по дорогам Кузбасса - она была выпущена еще в 1996 году. Пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты, однако автомобиль уже был объят пламенем.

- В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля, моторный отсек, также сгорело одно колесо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования автомобиля.

К слову, всего через четыре часа пожарные выезжали на еще один сигнал. В Ленинске-Кузнецком из-за неисправности сгорел автомобиль Daewoo Nexia. Огонь уничтожил все четыре колеса, а также салон и моторный отсек.

ИСТОЧНИК KP.RU