Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео
Столб дыма и пламя, громкий хлопок - все это запечатлели на фото и видео жители Прокопьевска. Минувшим вечером на одной из улиц города сгорел легковой автомобиль.
Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру", Рамиз Искандаров
Сигнал о том, что на улице Ленина горит автомобиль ВАЗ-2106, поступил на пульт диспетчера в 21.40. как оказалось, легковушка уже немало поездила по дорогам Кузбасса - она была выпущена еще в 1996 году. Пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты, однако автомобиль уже был объят пламенем.
- В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля, моторный отсек, также сгорело одно колесо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования автомобиля.
К слову, всего через четыре часа пожарные выезжали на еще один сигнал. В Ленинске-Кузнецком из-за неисправности сгорел автомобиль Daewoo Nexia. Огонь уничтожил все четыре колеса, а также салон и моторный отсек.
ИСТОЧНИК KP.RU