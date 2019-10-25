2019-10-25T09:09:14+03:00
Происшествия

Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео

Пожар случился в десятом часу вечера [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру", Рамиз ИскандаровГорящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру", Рамиз Искандаров
Изменить размер текста:

Столб дыма и пламя, громкий хлопок - все это запечатлели на фото и видео жители Прокопьевска. Минувшим вечером на одной из улиц города сгорел легковой автомобиль.

Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео.Видео: vk.com, "Прокопьевск.ру", Рамиз Искандаров

Сигнал о том, что на улице Ленина горит автомобиль ВАЗ-2106, поступил на пульт диспетчера в 21.40. как оказалось, легковушка уже немало поездила по дорогам Кузбасса - она была выпущена еще в 1996 году. Пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты, однако автомобиль уже был объят пламенем.

- В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие автомобиля, моторный отсек, также сгорело одно колесо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Предварительная причина пожара - неисправность электрооборудования автомобиля.

К слову, всего через четыре часа пожарные выезжали на еще один сигнал. В Ленинске-Кузнецком из-за неисправности сгорел автомобиль Daewoo Nexia. Огонь уничтожил все четыре колеса, а также салон и моторный отсек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юный кемеровчанин попал в больницу после катания на велосипеде
Похитили субсидии: кузбасская компания необоснованно получила 10 миллионов рублей
Тонны трупов: новокузнечанка обнаружила в черте города незахороненные останки свиней
Для Кемерова разрабатывают городской дизайн-код
«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях
В Кузбассе из-за нетрезвого водителя его жена получила страшные травмы
В Кемерове полицейские изъяли 120 литров сомнительного алкоголя
В Кузбассе появится музей на колесах
В центре Кемерова запретят стоянку транспорта
Появилось видео с места гибели охотника от лап медведя в Кузбассе
Порезал потолки и разбил окна: кузбассовец неадекватно отреагировал на отказ возлюбленной
За коллекцией книг от «Комсомолки» - на ярмарку в Кемерове!