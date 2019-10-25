2019-10-25T10:23:03+03:00
Общество

Как в аду: канадский хоккеист Брент Сопел рассказал о жизни в Новокузнецке

В прошлом он выступал за ХК «Металлург»
Яна ПОПОВА
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Как в аду: канадский хоккеист Брент Сопел рассказал о жизни в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео канала youtube ХК "Металлург"Как в аду: канадский хоккеист Брент Сопел рассказал о жизни в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео канала youtube ХК "Металлург"
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Хоккеист из Канады Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets рассказал об «адской» жизни в Новокузнецке. С 2011 по 2013 год он выступал за ХК «Металлург».

Так, по словам спортсмена, кузбасский город был одним из самых жутких мест в его жизни. Он плохо питался и никогда не ходил в местные магазины.

- В Новокузнецке был настоящий ад. В основном я ел в ресторанах, а мой холодильник был забит только банками с «Пепси» и печеньем. Однажды я зашел в продуктовый магазин и увидел там крысу весом в четыре килограмма. Больше я там не появлялся, - вспоминает Брент Сопел.

Он также замечает, что регулярно на улицах Новокузнецка видел «бабушек с коровами на привязи». Именно благодаря домашним животным пенсионеры «так выживали». Кроме того, Брент Сопел рассказал о случае, когда он помог девушке с тяжелыми сумками.

- Я придержал дверь девушке с несколькими пакетами - помог ей, а она посмотрела на меня, как на убийцу, - добавил хоккеист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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