Россельхозбанк рассказал о результатах и планах участия в программе экспортной акселерации

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-25T09:33:43+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Россельхозбанк» намерен проверить готовность 50 компаний к экспорту до начала 2020 года. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления РСХБ Максим Любомудров на совместном круглом столе Банка и Российского национального комитета Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC Russia).

Максим Любомудров открыл мероприятие приветственным словом и рассказал о реализации комплекса мер, необходимых для эффективного обслуживания и финансирования участников внешнеэкономической деятельности и экспортеров АПК. Среди инструментов – акция «Агроэкспорт», предоставляющая клиентам пакет услуг без комиссии, Центр компетенций по обслуживанию ВЭД для консультирования по принципу «одного окна», реализация программы акселерации для экспортеров совместно с АО «Российский экспортный центр», синхронизация продуктов Банка с мерами государственной поддержки.

-В рамках акселерационной программы Россельхозбанк работает как с теми компаниями, которые уже занимаются экспортом, так и с теми, которые не имеют такого опыта. Для каждого участника программы РСХБ разрабатывает индивидуальную дорожную карту – план действий для выхода на экспортный контракт – и сопровождает деятельность предприятия. Участником пилотного проекта стал алтайский поставщик гречневой крупы ООО «Восток-2». Ему оказано содействие в составлении и подписании контрактов для поставок в Армению и Туркменистан. Сейчас осуществляется поиск партнеров для экспорта в Узбекистан, а также прорабатываются возможности на рынке Китая. Банк помогает еще 9 предприятиям пройти экспортный акселератор и заключить внешнеторговые контракты. В планах – к началу 2020 года провести тестирование экспортной зрелости на базе онлайн-платформы еще для 50 компаний, – сказал Максим Любомудров.