2019-10-25T11:17:53+03:00
Общество

Кузбассовцы стали чаще жениться и реже разводиться

Такие данные представляет статистика ЗАГСа
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы стали чаще жениться и реже разводитьсяКузбассовцы стали чаще жениться и реже разводитьсяФото: Екатерина РОМАНОВА
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Настоящий свадебный бум произошел в Кузбассе за последние три месяца. Как сообщает областной ЗАГС, в течение квартала 6041 пара решили связать себя узами брака.

Больше всего влюбленных сердец соединилось в Кемерове - 1475 пар. Немного отстает Новокузнецк - здесь создано 1267 новых семей. На третьем месте - Прокопьевск с 345 заключенными браками. А вот меньше всего семей было создано в поселке городского типа Темиртау - всего 11. К слову, в Темиртау столько же супружеских пар за последний квартал решили и расторгнуть узы брака.

Отметим, что браки стали заключать в два раза чаще: так, во втором квартале было создано лишь 3564 новых семьи против 6041 в третьем квартале. А вот разводиться стали реже. Если во втором квартале расторгли брак 2936 семей, то в третьем - 2917. Лидеры по количеству разводов - те же, что и по заключению браков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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