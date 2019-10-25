Берегись гололеда: кузбассовцев предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-25T12:16:14+03:00

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Снег и мокрый снег будут идти в ближайшие дни в Кузбассе. А потому жителям региона следует быть особенно внимательными как на дорогах, так и на тротуаре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, уже на выходных, 27 и 28 октября, в регионе пройдет дождь и мокрый снег. Местами они будут умеренными, а местами - сильными. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер - с порывами до 25-27 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о том, что необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Автомобилистам - соблюдать скоростной режим, обязательно сменить летние шины на зимние, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

В свою очередь, пешеходам не стоит находиться возле недостроенных зданий, линий электропередачи, высоких деревьев. В одежде лучше использовать светоотражающие элементы, а обувь надевать нескользкую, чтобы избежать случайных падений.

ИСТОЧНИК KP.RU