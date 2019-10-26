Часть проспекта Металлургов в Новокузнецке перекроют для движения автотранспорта
Участок проспекта Металлургов от его пересечения с улицей Кирова до Пионерского проспекта в скором времени будет закрыт для движения.
В течение 18 дней, с 5 по 23 ноября, специалисты подрядной организации будут выполнять переустройство ливневой канализации диаметром 1200 миллиметров. Кроме того, им предстоит поменять три участка водопровода диаметром 250 миллиметров и канализации диаметром 200 миллиметровПока будут идти ремонтные работы, движение автотранспорта на участке дороги проспекта Металлургов от Пионерского проспекта до улицы Кирова будет запрещено.
- Об организации движения общественного транспорта на указанный период будет сообщено позже, - отметили в пресс-службе УТиС города Новокузнецка. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
Напомним, ремонт проспекта Металлургов проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU
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