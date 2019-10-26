2019-10-26T05:48:05+03:00
Общество

До Кемерова будет ходить экспресс-рейс

Автобус начнет курсировать с 28 октября
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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До Кемерова будет ходить экспресс-рейсДо Кемерова будет ходить экспресс-рейсФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже в понедельник, 28 октября, в город Кемерово можно будет добраться экспресс-рейсом. Новый автобус будет ходить по маршруту «Березовский - Кемерово».

Как сообщает пресс-служба «Кузбасспассажиравтотранс», экспресс-срейс, который будет следовать по маршруту №120 «Березовский Кемерово», открывается 28 октября. В этот день автобус впервые отправится в дорогу в 06.30 от автовокзала города Березовский.

В Кемерово автобус прибывает в 07:50. Для для удобства пассажиров в Кемерове он также будет делать остановку на площади имени Волкова. На новом маршруте экспресс-автобус будет работать с понедельника по пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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