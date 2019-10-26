2019-10-26T06:32:58+03:00
Общество

При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублей

Следком возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах
Екатерина РОМАНОВА
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При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублейПри строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублейФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Школа №81 в городе Новокузнецке строится уже не первый год. Как оказалось, одной из причин такого затяжного строительства стало хищение на сумму более девяти миллионов рублей.

Проверку соблюдения законодательства при исполнении договора на строительство школы №81 в Заводском районе Новокузнецка провела прокуратура. Договор между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №81 имени Стародуба» и государственным предприятием на сумму 1 101 000 020 рублей был заключен еще в 2013 году. При этом финансирование осуществлялось как из областного, так и из федерального бюджетов.

В очередной раз срок сдачи школы не был соблюден. А по результатам проверки стало ясно, что на сентябрь 2019 года не выполнены работы по договору на сумму 9 135 000 рублей. Этим федеральному и областному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

- Прокурор Новокузнецка направил материалы проверки в следственный орган, на основании которых следственным отделом по городу Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере, - сообщает областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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