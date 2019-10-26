Выдали кроссовки: в Кемерове нашли вора по следам от обуви

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-26T07:30:38+03:00

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25-летний кемеровчанин спланировал преступление и совершил его. Он был уверен, что найти его не смогут, однако просчитался: мужчину выдала собственная обувь.

Директор пилорамы, расположенной в Кемерове, обратился в отдел полиции «Рудничный». Мужчина сообщил, что неизвестный взломал окно и проник внутрь помещения. Он похитил из подсобного помещения монитор от компьютера и два ноутбука общей стоимостью в 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обнаружили на территории пилорамы следы мужской обуви с необычным рисунком. Они предположили, что их мог оставить злоумышленник, и оказались правы. Когда личность вора была установлена, у него обнаружили кроссовки именно с таким рисунком на протекторе. Также оказалось, что монитор и ноутбуки мужчина уже сдал в ломбард.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU