2019-10-26T08:27:31+03:00
Происшествия

Мошенница из Башкирии ограбила пенсионера из Новокузнецка

Пожилой мужчина хотел продать земельный участок и лишился всех денег
Екатерина РОМАНОВА
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Мошенница из Башкирии ограбила пенсионера из НовокузнецкаМошенница из Башкирии ограбила пенсионера из НовокузнецкаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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66-летний житель города Новокузнецка решил продать свой земельный участок. Он разместил объявление об этом на одном из бесплатных сайтов. Увы, вместо прибыли мужчина лишился всех своих денег.

Пожилой новокузнечанин рассказал в полиции, что на его объявление откликнулась женщина. Она сказала, что готова приобрести земельный участок и даже пообещала внести задаток в размере 30 тысяч рублей – на карту. Новокузнечанин предложил перевести сразу всю сумму или встретиться с ним сразу, однако женщина заявила, будто находится в другом городе.

Как оказалось, о своем местонахождении она не врала: женщина действительно находилась на территории Башкортастана. Как только новокузнечанин выполнил все инструкции, которые она ему давала, с его счета пропали 105 тысяч рублей, почти все его накопления. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что деньги были обналичены в Челябинске. Сейчас ведется розыск злоумышленников, похитивших все сбережения пенсионера. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, заведено дело о мошенничестве. Тем, кто похитил деньги пенсионера, грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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