В Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицах

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-26T09:40:22+03:00

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На нескольких новокузнецких улицах запретят стоянку автомобилей, так как они мешают проезду и являются одной из причин пробок.

Об этом в телевизионной программе «Утро с мэром» рассказал глава города Сергей Кузнецов. Так, он заметил, что на проспекте Пионерский, улицах Кутузова и Суворова водители оставляют автомобили на одной из полос, транспорт проезжает только по оставшейся части дороги. Сейчас, когда начался ремонт одного из центральных проспектов - Металлургов - и планируется демонтаж моста через реку Абу, нагрузка на эти улицы, обычно не сильно загруженные, возрастет в разы. А из-за оставленных автомобилей могут возникать пробки, особенно в утреннее время.

- Здесь нужно обязательно вводить новые правила стоянки, иначе мы весь город поставим в пробку, – поясняет Сергей Кузнецов. – Сегодня я проезжал по этим улицам и убедился, что нововведения крайне необходимы. Нужно запретить оставлять машины как днем, так и ночь на время ремонта.

Отметим, сейчас на проспекте Пионерском, улицах Суворова и Кутузова из-за большого количества оставленных автомобилей действует всего по одной полосе. В скором времени из-за ремонта проспекта Металлургов эти дороги будет использоваться как объездные пути, и припаркованные автомобили могут помешать движению.

ИСТОЧНИК KP.RU