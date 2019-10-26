2019-10-26T09:40:22+03:00
Общество

В Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицах

Это вынужденная мера, связанная с ремонтом проспекта Металлургов
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицахВ Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицахФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

На нескольких новокузнецких улицах запретят стоянку автомобилей, так как они мешают проезду и являются одной из причин пробок.

Об этом в телевизионной программе «Утро с мэром» рассказал глава города Сергей Кузнецов. Так, он заметил, что на проспекте Пионерский, улицах Кутузова и Суворова водители оставляют автомобили на одной из полос, транспорт проезжает только по оставшейся части дороги. Сейчас, когда начался ремонт одного из центральных проспектов - Металлургов - и планируется демонтаж моста через реку Абу, нагрузка на эти улицы, обычно не сильно загруженные, возрастет в разы. А из-за оставленных автомобилей могут возникать пробки, особенно в утреннее время.

- Здесь нужно обязательно вводить новые правила стоянки, иначе мы весь город поставим в пробку, – поясняет Сергей Кузнецов. – Сегодня я проезжал по этим улицам и убедился, что нововведения крайне необходимы. Нужно запретить оставлять машины как днем, так и ночь на время ремонта.

Отметим, сейчас на проспекте Пионерском, улицах Суворова и Кутузова из-за большого количества оставленных автомобилей действует всего по одной полосе. В скором времени из-за ремонта проспекта Металлургов эти дороги будет использоваться как объездные пути, и припаркованные автомобили могут помешать движению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасский футболист Александр Головин вернулся на поле после дисквалификации
Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке
Мошенница из Башкирии ограбила пенсионера из Новокузнецка
Выдали кроссовки: в Кемерове нашли вора по следам от обуви
При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублей
До Кемерова будет ходить экспресс-рейс
Часть проспекта Металлургов в Новокузнецке перекроют для движения автотранспорта
Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попал под суд
Прокуратура проверила кемеровский роддом, где украли ребенка
Сергей Кузнецов решил снести часовню в Новокузнецке
Берегись гололеда: кузбассовцев предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях
Кузбассовцы стали чаще жениться и реже разводиться
Кузбасские врачи удалили опухоль с опасным расположением
Россельхозбанк рассказал о результатах и планах участия в программе экспортной акселерации
Как в аду: канадский хоккеист Брент Сопел рассказал о жизни в Новокузнецке
Юный кемеровчанин попал в больницу после катания на велосипеде
Горящий автомобиль на улице кузбасского города попал на видео
Похитили субсидии: кузбасская компания необоснованно получила 10 миллионов рублей
Тонны трупов: новокузнечанка обнаружила в черте города незахороненные останки свиней
Для Кемерова разрабатывают городской дизайн-код
«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях
В Кузбассе из-за нетрезвого водителя его жена получила страшные травмы
В Кемерове полицейские изъяли 120 литров сомнительного алкоголя
В Кузбассе появится музей на колесах
В центре Кемерова запретят стоянку транспорта
Появилось видео с места гибели охотника от лап медведя в Кузбассе
Порезал потолки и разбил окна: кузбассовец неадекватно отреагировал на отказ возлюбленной
За коллекцией книг от «Комсомолки» - на ярмарку в Кемерове!