Кузбасский футболист Александр Головин вернулся на поле после дисквалификации

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-26T09:50:19+03:00

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Футболист из Кузбасса Александр Головин после дисквалификации вернулся на игровую арену. И сразу же в мачте против «Нанта» он принес победу «Монако».

Футбольный клуб «Монако» одержал первую победу в гостевом матче против «Нанта». Автором голевой подачи, которая и принесла успех, стал кузбасский спортсмен и полузащитник Александр Головин. Он в середине первого тайна отдал мяч на Виссама Бен-Йеддера, который забил решающий и единственный гол встречи.

Портал Sports.ru замечает, что у Головина в сумме теперь четыре очка по системе «гол-пас» в текущем чемпионате.

Напомним, Александр Головин – футболист мирового уровня, который родился и вырос в кузбасском городе Калтан. Ранее он был дисквалифицирован в игре против «Монпелье» в начале октября, поэтому не вышел на поле во время встречи с «Ренном».

ИСТОЧНИК KP.RU