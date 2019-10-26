Шаурму в кемеровском кафе готовили в антисанитарных условиях

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-26T14:03:24+03:00

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В городе Кемервое на три месяца закрылась шаурмичная. Как оказалось, питаться здесь было опасно: фастфуд готовился в антисанитарных условиях.

После проверки, которую провели сотрудники Роспотребназора в шаурмичной на проспекте Ленина, 90В, оказалось, что питаться здесь было небезопасно. Так, здесь не было условий для мытья посуды и свежих овощей. По факту здесь вообще отсутствовало водоснабжение и канализация, а грязная вода собиралась в ведро.

В павильоне не оказалось документов, подтверждающих безопасность сырья, а уже нарезанные овощи для приготовления шаурмы хранились в неподобающих условиях. Ни маркировки на разделочном инвентаре, ни бракетажного журнала, ни дезсредств проверяющие не обнаружили. При этом все нарушения создавали угрозу здоровью посетителей.

- Постановлением Центрального районного суда Кемерово ИП Сулейманов Н.И.о. привлечен к административной ответственности с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания, сроком на девяносто суток, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора..

ИСТОЧНИК KP.RU