Синоптики предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и снеге

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-26T15:11:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузбасские синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей региона в воскресенье, 27 октября. Мокрый снег, гололед, сильный ветер – все это прогнозируется на последний октябрьский выходной.

Ночью в регионе ожидается переменная облачность, умеренные осадки. Температура опустится до -1….-4 градусов, а местами – до -9.юго-западный ветер при порывах может достигать 18 метров в секунду. Впрочем, днем он усилится, и его порывы могут достигать 22-25 метров в секунду. Ожидается гололед и гололедица.

Днем температура воздуха поднимется до +2…+7 градусов, однако кое-где будет намного теплее – до +12 градусов. Отправляясь на прогулку, прихватите зонты: синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

В Кемерове ночью ожидается от двух до четырех градусов мороза, а жнем потеплеет до +5…+7. Ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU