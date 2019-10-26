Синоптики предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и снеге
Кузбасские синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей региона в воскресенье, 27 октября. Мокрый снег, гололед, сильный ветер – все это прогнозируется на последний октябрьский выходной.
Ночью в регионе ожидается переменная облачность, умеренные осадки. Температура опустится до -1….-4 градусов, а местами – до -9.юго-западный ветер при порывах может достигать 18 метров в секунду. Впрочем, днем он усилится, и его порывы могут достигать 22-25 метров в секунду. Ожидается гололед и гололедица.
Днем температура воздуха поднимется до +2…+7 градусов, однако кое-где будет намного теплее – до +12 градусов. Отправляясь на прогулку, прихватите зонты: синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
В Кемерове ночью ожидается от двух до четырех градусов мороза, а жнем потеплеет до +5…+7. Ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU
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