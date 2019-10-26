Кузбассовец убил свою девушку из-за симпатии к ней друга

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-26T16:21:40+03:00

Мужчина признался в своих чувствах, когда находился за одним столом с семейной парой

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В Кузбассе мужчина убил свою девушку после того, как его лучшим друг признался ей в чувствах. Теперь он предстанет перед судом.

По данным Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу, осенью прошлого года житель Белова вместе со своей девушкой пригласил в гости близкого друга. Во время застолья гость начал говорить о своих чувствах к хозяйке. Хозяину это не понравилось. Он избил своего соперника, а после нанес несколько ножевых ранений, от которых гость скончался на месте.

Однако женщина этого не видела. Ее возлюбленный лишь заявил, что гостя он выгнал и обвинил женщину в легкомысленном поведении. За это мужчина избил свою девушку металлической шумовкой, а затем они вместе легли спать. Утром хозяйка обнаружила тело убитого на кухне.

- Ранее судимый 39-летний житель Беловского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Приговором суда убийце назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии особого режима, - дополняют в Следственного комитета по Кемеровской области – Кузбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU