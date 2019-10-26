Кузбассовцев приглашают присоединиться к флешмобу «Смеющиеся портреты»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-26T16:41:45+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей цивилев выложил в соцсети портрет с хэштегом #смеющиесяпортреты. А также предложил жителям региона присоединиться к флешмобу.

В сообщении, которым губернатор сопроводил фотоснимок, он рассказал о методе «хохочущих фотографий» и его авторе – Андрее Чалом. Сыть метода в том, что если разместить собственный фотоснимок с улыбкой так, чтобы он часто попадался на глаза. Постепенно в сознании человека начинает формироваться новое представление о себе как о веселом и жизнерадостном человеке. А потом постепенно снижается тревожность, улучшается настроение и даже симптомы гипертонии становятся менее выраженными.

- Андрей Чалый поделился своим опытом с общественностью, и люди стали следовать его примеру, - рассказал Сергей Цивилев. - Моя супруга запустила флешмоб, в котором предложила своим подписчикам делиться фотографиями, где они веселые и счастливые, и выкладывать их с хештегом #смеющиесяпортреты.

В свою очередь, Сергей Цивилев уже присоединился к этому флешмобу.

ИСТОЧНИК KP.RU