2019-10-26T16:41:45+03:00
Общество

Кузбассовцев приглашают присоединиться к флешмобу «Смеющиеся портреты»

Одном из первых портрет с хэштегом выложил Сергей Цивилев
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Кузбассовцев приглашают присоединиться к флешмобу «Смеющиеся портреты». ФОТО: пресс-служба АКОКузбассовцев приглашают присоединиться к флешмобу «Смеющиеся портреты». ФОТО: пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей цивилев выложил в соцсети портрет с хэштегом #смеющиесяпортреты. А также предложил жителям региона присоединиться к флешмобу.

В сообщении, которым губернатор сопроводил фотоснимок, он рассказал о методе «хохочущих фотографий» и его авторе – Андрее Чалом. Сыть метода в том, что если разместить собственный фотоснимок с улыбкой так, чтобы он часто попадался на глаза. Постепенно в сознании человека начинает формироваться новое представление о себе как о веселом и жизнерадостном человеке. А потом постепенно снижается тревожность, улучшается настроение и даже симптомы гипертонии становятся менее выраженными.

- Андрей Чалый поделился своим опытом с общественностью, и люди стали следовать его примеру, - рассказал Сергей Цивилев. - Моя супруга запустила флешмоб, в котором предложила своим подписчикам делиться фотографиями, где они веселые и счастливые, и выкладывать их с хештегом #смеющиесяпортреты.

В свою очередь, Сергей Цивилев уже присоединился к этому флешмобу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец убил свою девушку из-за симпатии к ней друга
Синоптики предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и снеге
Шаурму в кемеровском кафе готовили в антисанитарных условиях
В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв
Участница шоу «Песни» из Кузбасса сняла клип
Кузбасский футболист Александр Головин вернулся на поле после дисквалификации
Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке
В Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицах
Мошенница из Башкирии ограбила пенсионера из Новокузнецка
Выдали кроссовки: в Кемерове нашли вора по следам от обуви
При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублей
До Кемерова будет ходить экспресс-рейс
Часть проспекта Металлургов в Новокузнецке перекроют для движения автотранспорта
Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попал под суд