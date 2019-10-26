СЕГОДНЯ 17:50 2019-10-26T17:50:13+03:00

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе Фото: Иван ВИСЛОВ

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Девять человек получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вечером 26 октября в Прокопьевском районе.

Уже известно, что около 18:40 вахтовый автобус «МАН» ехал по автодороге в Прокопьевском районе. Неподалеку от поселка Севск водитель автобуча не справился с управлением и съехал в кювет. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Прокопьевскому району.

- В результате аварии пострадали 9 человек. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU