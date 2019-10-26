2019-10-26T17:50:13+03:00
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

ДТП произошло в Прокопьевском районе
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в КузбассеДевять человек пострадали в ДТП с автобусом в КузбассеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Девять человек получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вечером 26 октября в Прокопьевском районе.

Уже известно, что около 18:40 вахтовый автобус «МАН» ехал по автодороге в Прокопьевском районе. Неподалеку от поселка Севск водитель автобуча не справился с управлением и съехал в кювет. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Прокопьевскому району.

- В результате аварии пострадали 9 человек. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцев приглашают присоединиться к флешмобу «Смеющиеся портреты»
Кузбассовец убил свою девушку из-за симпатии к ней друга
Синоптики предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и снеге
Шаурму в кемеровском кафе готовили в антисанитарных условиях
В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв
Участница шоу «Песни» из Кузбасса сняла клип
Кузбасский футболист Александр Головин вернулся на поле после дисквалификации
Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке
В Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицах
Мошенница из Башкирии ограбила пенсионера из Новокузнецка
Выдали кроссовки: в Кемерове нашли вора по следам от обуви
При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублей
До Кемерова будет ходить экспресс-рейс
Часть проспекта Металлургов в Новокузнецке перекроют для движения автотранспорта
Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попал под суд