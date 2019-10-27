СЕГОДНЯ 04:56 2019-10-27T04:56:10+03:00

Купюра, да не та: новокузнечанка расплатилась в парикмахерской билетом «банка приколов» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь она может получить реальный строк

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В Кузбассе женщина оплатила покупку шампуня в парикмахерской при помощи купюры «банка приколов». Теперь она предстанет перед судом.

К новокузнецким полицейским обратилась индивидуальный предприниматель, владеющая парикмахерской. Она рассказала, что одна из клиенток заведения расплатилась за купленный шампунь стоимостью четыреста рублей купюрой «банка приколов» номиналом две тысячи «дублей». Заметили подмену только после того, как покупательница вышла из заведения.

Сотрудники ведомства проанализировали подобные происшествия и предположили, что клиенткой могла быть жительница Междуреченска, которая уже была замечена в подобном преступлении. Сотрудница парикмахерской, обслуживающая недобросовестную клиентку, по фотографии сразу опознала покупательницу.

Полицейские задержали подозреваемую. Она полностью признала свою вину и пояснила, что полученные деньги потратила на развлечения.

– Дознавателем отдела полиции в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Ей грозит до двух лет лишения свободы, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU