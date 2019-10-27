2019-10-27T07:16:05+03:00
Происшествия

Следком проводит доследственную проверку по факту взрыва в жилом доме в Новокузнецке

Инцидент произошел в субботу, 26 октября
Ирина АВТУШКО
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Следком проводит доследственную проверку по факту взрыва в жилом доме в НовокузнецкеСледком проводит доследственную проверку по факту взрыва в жилом доме в НовокузнецкеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Следственный комитет Кузбасса организовал доследственную проверку по факту получения травм двумя жителями в результате взрыва в новокузнецкой многоэтажке. Инцидент произошел 26 октября.

Как рассказали в ведомстве, в тот день в одну из городских больниц доставили 66-летнего мужчину и 63-летнюю женщину с травмами различной тяжести. Предварительно установлено, что днем мужчина пришел в квартиру двоюродной сестры, чтобы открыть сейф с охотничьими принадлежностями ее покойного мужа. Сдеть он это решил при помощи болгарки. Когда потерпевший стал распиливать металлическую конструкцию, раздался хлопок, и сейф разорвало.

-Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести. Жильцы дома вызвали сотрудников МЧС, правоохранительных органов и скорую помощь, потерпевших госпитализировали, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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