Кому достанется корона: конкурс «Мисс Кузбасс 2019» стартовал в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 05:47 2019-10-27T05:47:15+03:00

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В Новокузнецке выбрали 16 финалисток конкурса «Мисс Кузбасс 2019». Всего через две с половиной недели девушкам предстоит выяснить, кто из них получит главную корону конкурса красоты и таланта.

16 самых красивых девушек Кемеровской области накануне смогли пройти строгий кастинг конкурса «Мисс Кузбасс 2019». Среди них – представительницы Новокузнецка, Кемерова, Прокопьевска, Осинников и Калтана. А еще одна из девушек приехала для участия в конкурсе из Алтайского края!

Уже в понедельник начнется настоящий марафон: всего за две с половиной недели девушкам предстоит подготовиться к большому финальному концерту. А это значит, что ежедневно они будут работать с хореографом, визажистами и стилистами, фотографами и журналистами. В программе подготовки – мастер-классы и конкурс талантов. Две недели интенсивного погружения в мир самосовершенствования и активности завершатся финальным концертом на сцене Дворца «Алюминщик». К слову, состоится он 14 ноября в 19.00. обязательно приходите, чтобы увидеть, как прекрасны девушки Кузбасса!

ИСТОЧНИК KP.RU