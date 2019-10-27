Кузбассовцы с ножом пытались ограбить банк
Двое кузбассовцев попытались ограбить офис микрофинансовой организации. Но преступление не удалось – сотрудница банка отказалась отдавать деньги.
В ноябре прошлого года в здание вошли двое молодых людей: один остался у дверей, а другой, закрыв лицо высоким воротником, прошел вглубь офиса. Он подошел к сотруднице и, угрожая ей ножом, потребовал отдать ему деньги. Женщина не растерялась и выгнала налетчиков, а после их ухода нажала «тревожную кнопку».
Полицейские нашли и задержали грабителей. Сообщники заранее спланировали нападение: выбрали место и время совершения преступления, изучили расположение выходов, сориентировались на местности.
– Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. В качестве наказания одному из них назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Его сообщник осужден на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU