2019-10-27T07:48:59+03:00
Происшествия

Кузбассовцы с ножом пытались ограбить банк

Сотрудница организации отказалась отдавать деньги
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцы с ножом пытались ограбить банкКузбассовцы с ножом пытались ограбить банкФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Двое кузбассовцев попытались ограбить офис микрофинансовой организации. Но преступление не удалось – сотрудница банка отказалась отдавать деньги.

В ноябре прошлого года в здание вошли двое молодых людей: один остался у дверей, а другой, закрыв лицо высоким воротником, прошел вглубь офиса. Он подошел к сотруднице и, угрожая ей ножом, потребовал отдать ему деньги. Женщина не растерялась и выгнала налетчиков, а после их ухода нажала «тревожную кнопку».

Полицейские нашли и задержали грабителей. Сообщники заранее спланировали нападение: выбрали место и время совершения преступления, изучили расположение выходов, сориентировались на местности.

– Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. В качестве наказания одному из них назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Его сообщник осужден на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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