В Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году
В Кузбассе в этом году направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок. Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилев в своем официальном аккаунте в соцсетях.
По словам губернатора, изначально была достигнута договоренность с правительством Москвы о том, что Кузбассу будет подарено 100 спортивных площадок. Региональные власти решили расширить программу и самостоятельно установить 100 детских площадок.
-На игровые комплексы для 34 муниципальных образований мы направили 50 миллионов рублей, - рассказал Серей Цивилев. - Я хочу, чтобы как можно больше детей в самых разных городах и поселках могли играть на современных и красивых площадках.
Глава региона отметил, что во время закупочных процедур бюджету удалось сэкономить 19,3 миллиона рублей. Эти деньги в следующем году пойдут на дополнительное устройство восьми скейт-парков и памп-треков (велодорожек).
Игровые комплексы установлены в 34 муниципалитетах.Видео: Сергей Цивилев/ vk.com
Сама же программа установки детских площадок продлено до 2021 года. Планируется, что в городах и районах появится еще 200 новых игровых комплексов.
ИСТОЧНИК KP.RU