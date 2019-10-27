2019-10-27T08:29:38+03:00
Общество

В Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году.ФОТО: Пресс-служба АКОВ Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году.ФОТО: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе в этом году направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок. Об этом рассказал глава региона Сергей Цивилев в своем официальном аккаунте в соцсетях.

По словам губернатора, изначально была достигнута договоренность с правительством Москвы о том, что Кузбассу будет подарено 100 спортивных площадок. Региональные власти решили расширить программу и самостоятельно установить 100 детских площадок.

-На игровые комплексы для 34 муниципальных образований мы направили 50 миллионов рублей, - рассказал Серей Цивилев. - Я хочу, чтобы как можно больше детей в самых разных городах и поселках могли играть на современных и красивых площадках.

Глава региона отметил, что во время закупочных процедур бюджету удалось сэкономить 19,3 миллиона рублей. Эти деньги в следующем году пойдут на дополнительное устройство восьми скейт-парков и памп-треков (велодорожек).

Игровые комплексы установлены в 34 муниципалитетах.Видео: Сергей Цивилев/ vk.com

Сама же программа установки детских площадок продлено до 2021 года. Планируется, что в городах и районах появится еще 200 новых игровых комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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