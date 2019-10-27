2019-10-27T13:43:01+03:00
Происшествия

В Прокопьевске под колесами иномарки погиб 67-летний пенсионер

Сейчас обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются
Ирина АВТУШКО
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В Прокопьевске под колесами иномарки погиб 67-летний пенсионерВ Прокопьевске под колесами иномарки погиб 67-летний пенсионерФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне в Прокопьевске. В результате наезда иномарки погиб 67-летний мужчина.

Авария произошла около 19.00 часов на улице Тимирязева напротив дома №23. Следственно-оперативной группой, которая выезжала на место происшествия, предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Bluebird совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

-От полученных травм 67-летний мужчина скончался, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полицейские предупреждают, что сейчас, с сокращением продолжительности светового дня, увеличивается вероятность возникновения ДТП, связанных с наездом на людей в темное время суток. В связи с этим водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, а пешеходам – переходить дорогу в строго отведенных для этого местах и позаботиться о более заметной на дороге одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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