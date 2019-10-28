2019-10-28T05:27:27+03:00
Спорт

Новокузнецкий «Металлург» потерпел третье поражение подряд в ВХЛ

Команда на выезде встречалась с альметьевским «Нефтяником»
Ирина АВТУШКО
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Новокузнецкий «Металлург» потерпел третье поражение подряд в ВХЛ.ФОТО: ХК "Металлург"/ InstagramНовокузнецкий «Металлург» потерпел третье поражение подряд в ВХЛ.ФОТО: ХК "Металлург"/ Instagram
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Хоккейный клуб «Металлург» из Новокузнецка потерпел свое третье поражение подряд в Высшей хоккейной лиге. На выезде команда встречалась с альметьевским «Нефтяником». Основное время игры завершилось со счетом 5:5, в составе «Металлурга» дважды отличились Кирилл Маслов и Денис Дерюгин, еще одну шайбу забросил Алексей Шубин. В овертайме также определить победителя не удалось, поэтому матч перешел в серию буллитов. И тут хозяева оказались удачливей - встреча закончилась со счетом 6:5 в пользу «Нефтяника».

- Хороший матч, и болельщики довольны. Он еще раз напомнил, что в хоккее нужно играть до последней секунды, - отметил на послематчевой конференции главный тренер ХК «Металлург» Дмитрий Пархоменко. - Жаль, что не все парни держат «напругу», но все сражались, претензий предъявить некому. Где-то, может, нам вернулась наша прошлогодняя победа здесь 5:4. Будем работать над исправлением ошибок.

Сейчас «Металлург» с 23 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице ВХЛ. Следующую игру новокузнечане также проведут в гостях. 1 ноября в Казахстане сталевары сразятся с клубом «Сарыарка» из Караганды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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