2019-10-28T06:54:59+03:00
Спорт

Новокузнецкие регбисты одержали победу в плей-офф чемпионата страны

«Металлург» одолел пензенский «Локомотив»
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новокузнецкие регбисты одержали победу в прей-офф чемпионата страны. ФОТО: РК "Металлург"Новокузнецкие регбисты одержали победу в прей-офф чемпионата страны. ФОТО: РК "Металлург"
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Новокузнецкий РК «Металлург» одержал победу над пензенским «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 27:12.

В состоявшемся в Пензе матче РК «Металлург» одержал уверенную победу над хозяевами поля. Новокузнечане выиграли свой предпоследний матч в этом сезоне.

Полуфинальный матч турнира за 5-8-е место чемпионата России по регби проходил в Пензе. И здесь новокузнецкие регбисты показали хорошую игру, разгромив хозяев поля со счетом 27:12. Металлурги уже на четвертой минуте матча взяли инициативу в свои руки и до конца игры не уступали позиций. Больше всего очков - десять - принес команде южноафриканский легионер Нкулулеко Ндлову. По пять очков добавили Денис Цурупа, Роман Петров и Николоз Сухашвили. Еще два - Никита Филиппов.

- Далее «Металлург» ожидает матч, в котором будут разыграны пятое и шестое места в итоговой таблице чемпионата России, - отметили в пресс-службе РК «Металлург». - Встреча с «Кубанью» в Краснодаре запланирована на 1 ноября. Днем ранее «Локомотив» дома сразится с «Булавой» в поединке за седьмую и восьмую позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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