2019-10-28T08:48:24+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях

Карта «Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ
Яков КРЫМСКИЙ
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Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях.ФОТО: Банк УРАЛСИББанк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях.ФОТО: Банк УРАЛСИБ
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Карта «Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ, предусматривая начисление процентов на остаток и кэшбэк до 3 процентов в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус».

Ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте – от 3 до 6 процентов годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

По программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты, предусматривающие максимальный кэшбэк до 3 процентов. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей в месяц или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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