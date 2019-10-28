2019-10-28T09:28:04+03:00
Происшествия

Подросток из Кемерова взял в руки болгарку и попал в больницу

Ребенку пришлось накладывать швы
Екатерина РОМАНОВА
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Подросток из Кемерова взял в руки болгарку и попал в больницу. ФОТО: Instagram ОДКБПодросток из Кемерова взял в руки болгарку и попал в больницу. ФОТО: Instagram ОДКБ
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Богатыми на травмы оказались минувшие выходные в городе Кемерово. Восемь детей обратились в ОДКБ с ранами. Среди них - подросток, травмировавшийся болгаркой.

Подросток из Кемерова на выходных взял в руки болгарку, однако не смог справиться с инструментом и нанес себе травму. С раной на ноге он обратился в травмпункт областной детской клинической больницы. Медики обработали рану и наложили швы. К счастью, госпитализация не потребовалась.

Впрочем, подросток оказался не единственным, кому на выходных потребовалась помощь. Так, еще одного ребенка укусила неизвестная собака. Всего же за помощью обратились восемь детей с ранами и семнадцать с переломами. Всем им врачи оказали необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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