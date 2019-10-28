Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-28T12:03:52+03:00

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Юные новокузнечане решили покататься по реке Абе, что протекает по центру города Новокузнецка. За веселое катание теперь придется отвечать родителям детей.

Двое второклассников одной из новокузнецких школ сбежали с уроков и отправились к близлежащей Абе. Там они решили немного покататься по реке, а вместо лодки или плота использовали домики для уточек. Опасные забавы юных моряков запечатлели горожане, наблюдавшие за заплывом, а потом разместили фотографии в соцсетях города.

Вскоре с этой фотографией инспекторы по делам несовершеннолетних уже обходили близлежащие школы. И в одной из них учителя признали своих учеников. Ими оказались два 8-летних мальчишки, которые уже не раз сбегали с уроков. Вот и в тот день вместо того, чтобы сидеть за партой, они отправились гулять.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Новокузнецку составили на законных представителей школьников протоколы о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Родители были приглашены на комиссию по делам несовершеннолетних Центрального района города Новокузнецка. Полицейские взяли семью на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU