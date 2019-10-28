Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток
Юные новокузнечане решили покататься по реке Абе, что протекает по центру города Новокузнецка. За веселое катание теперь придется отвечать родителям детей.
Двое второклассников одной из новокузнецких школ сбежали с уроков и отправились к близлежащей Абе. Там они решили немного покататься по реке, а вместо лодки или плота использовали домики для уточек. Опасные забавы юных моряков запечатлели горожане, наблюдавшие за заплывом, а потом разместили фотографии в соцсетях города.
Вскоре с этой фотографией инспекторы по делам несовершеннолетних уже обходили близлежащие школы. И в одной из них учителя признали своих учеников. Ими оказались два 8-летних мальчишки, которые уже не раз сбегали с уроков. Вот и в тот день вместо того, чтобы сидеть за партой, они отправились гулять.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Новокузнецку составили на законных представителей школьников протоколы о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Родители были приглашены на комиссию по делам несовершеннолетних Центрального района города Новокузнецка. Полицейские взяли семью на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU